Kartal Harman ve Mehmet Fansa yaralandı

Girne’de anayol üzerinde bugün saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında gazeteci Kartal Harman ve Mehmet Serdar Fansa yaralandı.

Kaza, Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Serdar Fansa (E-32), yönetimindeki MT 049 plakalı van araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa Şht Adnan Damar Sokak'a dönüşe geçtiği sırada o esnada cadde üzerinde karşı istikametten gelmekte olan Kartal Harman (E-43) yönetimindeki PE 049 plakalı aracın önünü tıkaması sunucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.

Foto: Arşiv

20/12/2019 15:55