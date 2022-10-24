Kartal, Hatay'da yıkıldı: 2-1

Beşiktaş, Hatay deplasmanında 31. saniyede öne geçtiği maçtan puansız ayrıldı. Hatayspor 2-1 kazanırken bordo-beyazlı ekip Volkan Demirel yönetiminde çıktığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlı ekip henüz ilk dakikada skorda üstünlük kurduğu maçtan puansız ayrıldı.

Beşiktaş mücadeleye hızlı başladı. Henüz 31. saniyede Wout Weghorst'un golüyle siyah-beyazlılar 1-0'lık üstünlük kurdu. Wout Weghorst'un golü bu sezon Süper Lig'deki en erken gol olarak kayıtlara geçti.

İlk yarı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanırken Hatayspor ikinci yarının başında beraberlik golünü buldu.

Hatayspor ikinci yarıda maçı çevirdi

50. dakikada Hatayspor'un yeni transferi Ze Luis sağ kanattan gelen ortaya vurduğu kafayla topu filelere gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi. Ze Luis, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

Ev sahibi Hatayspor'da Kaan Kanak 90. dakikada topu filelere gönderdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Kalan dakikalarda ev sahibi ekip skoru korumayı başardı ve zorlu mücadelede Hatayspor geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Son 6 maçtan yalnızca bir galibiyet çıkarabilen Beşiktaş bu yenilgiyle 19 puanda kaldı.

Volkan Demirel yönetiminde yükselişe geçen ve bu süreçte çıktığı 4 maçtan 9 puan çıkaran Hatayspor ise 10 puana yükseldi. Böylece Hatayspor küme düşme hattının üstüne çıktı.

Bu habere tepkiniz:



24/10/2022 22:03