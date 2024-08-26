Kartal, Katar Süper Lig Temsilcisi Kharatiyat’ı Mağlup Etti: 2-1

Bugün Burdur kampı başlayan Yenicami, Katar Süper lig temsilcisi FC Kharatiyat takımı ile mükemmel bir zeminde ve gece maçında karşılaştı.

Ayağının tozu ile 15 bin kişilik stadyumda karşılaşmaya çıkan Yenicami ilk yarısını Katar temsilcisi önünde 1-0 mağlup tamamladı.

2.devrede daha etkili olan Yenicami, yağmur altında oynanan bu devrede Habibi ve Hascan’ın golleri ile maçtan 2-1 galip ayrılırken güçlü rakibi karşısında yorgun olmasına rağmen oynadığı iyi futbolla keyif verdi ve aldığı galibiyetle kampa moralli başlamış oldu.