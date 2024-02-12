Kartal, Kayseri'den 1 puanla döndü
12/02/2024
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
Mondihome Kayserispor ile Beşiktaş RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Kayserispor, üst üste 3. maçında berabere kalırken puanını 29'a, siyah beyazlılar ise 40'a yükseltti.
Karşılaşmada Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Muçi ve Joe Worrall 90 dakika forma giyerken Al-Musrati 66. dakikada oyuna dahil oldu.
İlk yarı:
3. dakikada gelişen Kayseri atağında Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.
21. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
29. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'nin yerden sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi. Ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak defans oyuncusuna çarparak kornere çıktı.
Maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.
İkinci yarı:
52. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasını ortasına Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'in sert şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı taca çeldi.
87. dakikada Beşiktaş ceza sahasına yapılan ortada, Morte'nin kafa vuruşunda, Arif Kocaman'ın röveşata denemesinde top dışarı çıktı.
Maç, golsüz berabere sona erdi.
Mondihome Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Jeanvier, Carole, Mehmet Eray Özbek (Dk. 75 Ramazan Civelek), Gökhan Sazdağı, Bourabia, Cardoso, Shukurov (Dk. 63 Ali Karimi), Morte, Nazon
Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Onur Bulut, Zainutdinov (Dk. 82 Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Muleka (Dk. 82 Rebic), Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun (Dk. 66 Al Musrati)
Sarı kartlar: Dk. 41 Bourabia, Dk. 62 Gökhan Sazdağı, Dk. 89 Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor)