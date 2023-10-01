Kartal, Konya'dan 3 puanla uçtu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi.
01/10/2023
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi,
Siyah beyazlılar, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda rakibini 2-0 yenmeyi başardı.
Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri 45+1 Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine), 63. dakikada da Aboubakar attı.
TÜMOSAN Konyaspor'da 55. dakikada Oğulcan Ülgün, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Siyah beyazlılar, bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. TÜMOSAN Konyaspor ise 9 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada Ahmet Oğuz'un kafayla indirdiği topa hamle yapan Oliveira'nın dokunuşunda Ersin Destanoğlu topu iki hamlede kontrol etti.
18. dakikada Moreno'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu uzaklaştırdı.
31. dakikada Hadziahmetovic'in ortasında Zaynutdinov'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
GOL 45+1. dakikada konuk ekip öne geçti. Rashica'nın sol kanattan ortasında kale önünde Uğurcan Yazğılı'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL 63. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ghezzal'ın pasında topla buluşan Aboubakar'ın, iki Konyasporlu futbolcuyu çalımlayıp çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
84. dakikada Chamberlain'in uzaktan sert şutunda top yandan auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, maçtan 2-0 üstün ayrılan taraf oldu.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Mustafa Sönmez
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Calvo, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Cebrail Karayel), Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen (Dk. 65 Cicaldau), N'Zonzi, Moreno (Dk. 81 Yunus Mallı), Oliveira (Dk. 65 Emirhan Gedikli)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku (Dk. 58 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan, Hadziahmetovic (Dk. 75 Chamberlain), Rashica (Dk. 58 Ghezzal), Zaynutdinov (Dk. 82 Onur Bulut), Aboubakar, Muleka (Dk. 75 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı (kendi kalesine), Dk. 63 Aboubakar (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 16 Rashica, Dk. 41 Amartey, Dk. 53 Masuaku (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 55 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)