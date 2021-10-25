Kartal Larin'le uçtu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbide Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Nefes kesen mücadelede 3 gol atılırken sarı kırmızılılar bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, 35. dakikada Cicaldau'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 40. dakikada Larin'le skoru eşitledi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Larin kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Konuk ekipte Mostafa Mohamed'in 81. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.

Sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Beşiktaş puanını 20'ye yükseltirken Galatasaray 17 puanda kaldı.

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25/10/2021 22:25