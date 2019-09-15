Kartal Liderliğe Uçtu: 0-5

Başkent temsilcisi Yenicami, ligin ilk maçında konuk olduğu Gönyeli'yi farklı mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi.

K-Pet Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Yenicami, deplasmanda Gönyeli'yi 5-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar, ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlanan maçı Abaka(2), Junior, Mehmet Göktaş ve Hasan Ulukök'ün golleri ile 5-0 gibi farklı bir skorla kazanarak ilk haftayı lider tamamladı. Yenicami, ligin ikinci haftasında Hamitköy'ü konuk edecek, Gönyeli ise Binatlı'ya konuk olacak.

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Mehmet Ekşici, Necmi Bulut, Serkan Durmaz

Gönyeli: Kemal, Eray, Turgut, Mehmet, Buğra, Rennie, Tufan, Christian, Süleyman, Kahraman, Lazarus

Yenicami: Ercan, Yasin, Fırat, Hascan, Mehmet Altın, Hüseyin, Hasan, Abaka, Farouk, Junior, Yannick

Goller: 61' ve 75'Abaka, 72'Junior, 87'Mehmet Göktaş, 90'Hasan Ulukök(YAK)