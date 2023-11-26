Kartal, Samsun'da iki golle güldü

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Beşiktaş, Cenk Tosun ve Omar Colley'in golleriyle Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, böylelikle yeni hocası Rıza Çalımbay ile çıktığı ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 25'e yükseltirken; Samsunspor ise 8 puanda kaldı.

Beşiktaş, 17. dakikada Cenk Tosun ile penaltı atışından yararlanamadı. Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'tan dönen topu tamamlayan Cenk, siyah beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Samsunspor, 25'te Marius Mouandilmadji'nin şık golüyle skora denge getirdi: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş, 84. dakikada Omar Colley'in golüyle Samsun deplasmanında yeniden öne geçti.

Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, Samsunspor'u 2-1 yendi.