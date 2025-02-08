Kartal Sivas'tan zaferle döndü!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Net Global Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Emirhan Topçu’nun ilk yarıda attığı gol ve Joao Mario’nun uzatma dakikalarındaki penaltı vuruşuyla sahadan galip ayrılan siyah-beyazlılar, 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
YAYIN TARİHİ:
08/02/2025
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Net Global Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Emirhan Topçu’nun ilk yarıda attığı gol ve Joao Mario’nun uzatma dakikalarındaki penaltı vuruşuyla sahadan galip ayrılan siyah-beyazlılar, 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
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Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 35 puana yükselerek üst sıralar için iddiasını sürdürdü. Ligdeki son 11 maçında yalnızca 1 kez galip gelebilen Sivasspor ise 23 puanda kalarak küme düşme hattına yaklaşmanın tedirginliğini yaşıyor.
Beşiktaş, gelecek hafta evinde Trabzonspor’u ağırlayacakken, Sivasspor ise Konyaspor deplasmanında kötü gidişata son vermeye çalışacak.
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