Kartal Sivas'tan zaferle döndü!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Net Global Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Emirhan Topçu’nun ilk yarıda attığı gol ve Joao Mario’nun uzatma dakikalarındaki penaltı vuruşuyla sahadan galip ayrılan siyah-beyazlılar, 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Beşiktaş Moral Depoladı, Sivasspor Tehlikede!

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 35 puana yükselerek üst sıralar için iddiasını sürdürdü. Ligdeki son 11 maçında yalnızca 1 kez galip gelebilen Sivasspor ise 23 puanda kalarak küme düşme hattına yaklaşmanın tedirginliğini yaşıyor.

Beşiktaş, gelecek hafta evinde Trabzonspor’u ağırlayacakken, Sivasspor ise Konyaspor deplasmanında kötü gidişata son vermeye çalışacak.