Kartala Başakşehir darbesi

Medipol Başakşehir, Türkiye Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

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16/10/2021

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Kartala Başakşehir darbesi

Türkiye Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 40 ve 83. dakikalarda Okaka ile 85. dakikada Gulbrandsen kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 59. dakikada Alex Teixeira ve 90+1'de Batshuayi'nin penaltı vuruşundan geldi.

Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk resmi maçını kazanmış oldu. Beşiktaş ise 17 puanda kalarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oynanacağı haftada zirve yolunda ağır bir darbe aldı.

MAÇ ÖZETİ

24. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın savunma arkasına attığı pası göğsüyle önüne indiren Berkay ceza sahasına girdi. Berkay, sağ çaprazdan yakın mesafeden şutunu attı, top uzak direk dibinden auta gitti.

16/10/2021 09:24
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TAGS: Medipol Başakşehir, Beşiktaş’, Türkiye Süper Lig
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