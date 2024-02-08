Kartal'a Muleka hayat verdi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0 geriye düştüğü maçta Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
08/02/2024
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu.
1-0 geriye düşen Beşiktaş, Akdeniz ekibini 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 71 ve 88. dakikalarda Jackson Muleka'dan geldi. Antalyaspor'un tek golünü 30. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.
Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırmıştı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
7. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Antalyasporlu savunma oyuncularının hatasından faydalanarak topla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
17. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
GOL 30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Bytyqi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
37. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın plase vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını kırmızı-beyazlı takım üstün tamamladı
50. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Buksa'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
60. dakikada Muleka'nın pasıyla ceza sahasına giren Rashica'nın uygun pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
GOL 71. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Rashica'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünden kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
GOL 88. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un ara pasıyla defansın arkasına sarkan Muleka, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-2
Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.