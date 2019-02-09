Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kriz merkezinde açıklama yaptı.

Çalışmalarda 74. saate girildiğini ve enkazdan 14’ü sağ olmak üzere toplam 32 kişinin çıkarıldığını dile getiren Soylu, son çıkarılan vatandaşın kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Soylu, enkazda tespit edilen kişinin hayatta olup olmadığına ilişkin soru üzerine “Muhtemelen yaşamıyor” yanıtını verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “10 bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı” dedi.

Çöken binada deniz kumu kullanıldığını söyleyen Bakan Kurum, çöken binanın yanındaki iki binanın da yıkılma tehlikesi olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum, “Bölgedeki riskli binaların tespiti ücretsiz yapılacak” dedi.

Çöken binada deniz kumu kullanıldığını söyleyen Bakan Kurum, çöken binanın yanındaki iki binanın da yıkılma tehlikesi olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum, “Bölgedeki riskli binaların tespiti ücretsiz yapılacak” dedi.

(TRT)