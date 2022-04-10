Kartal'dan farklı tarife

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, 4 maç sonra galip geldi. Valerien Ismael yönetiminde ilk kez Vodafone Park'ta sahne alan Kartal, Avrupa kupalarına katılma iddiasını güçlendirdi.

Vodafone Park'ta tam kapasite oynanan mücadeleye Beşiktaş adeta golle başladı. Siyah-beyazlı ekip, Mitcy Batshuayi ile 2. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk Aytemiz Alanyaspor, 23. dakikada Efecan ile eşitliği yakaladı: 1-1

Baskılı oyununu sürdüren Beşiktaş, 2 dakika sonra (25. dakikada) Josef de Souza ile yeniden öne geçti: 2-1

Siyah-beyazlılarda 43. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Batshuayi, skoru 3-1 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Maçın skorunu 78. dakikada Beşiktaş'tan Güven Yalçın ilan etti: 4-1

Bu sonuçla 4 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan Beşiktaş puanını 50'ye çıkarırken Aytemiz Alanyaspor, 52 puanda kaldı.

Bu arada Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk kez Vodafone Park'ta sahne alırken, bu sezonki en farklı galibiyetini tekrarladı.

Bu habere tepkiniz:



10/04/2022 09:50