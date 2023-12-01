Kartal'dan son dakika pençesi : 2-1

AKSA Süper Lig'de 11.haftanın açılış karşılaşmasında Yenicami konuk ettiği Mesarya'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Yenicami 65. dakikada Hasan Kanlı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Mesarya 69. dakikada Juan Felipe'nin penaltı golüyle eşitliği sağladı.

İki takımın da galibiyet golü arayışları son ana kadar devam etti. Yenicami'de kaleci İdris'in cezası nedeniyle kaleyi 15 yaşındaki Ali Özinançlı korurken siyah beyazlıların galibiyet golünü 16 yaşındaki Hüseyin Arifoğlu 89.dakikada kaydetti ve karşılaşma 2-1 Yenicami'nin üstünlüğünde sona erdi.

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