Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 237 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi de yaralandı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

10 ÖLÜ 32 YARALI

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yerikaya, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahaleye devam edilmekte olduğunu dile getirdi.

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Binadan tahliye edilenler geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ilerleyen saatlerde alt katlardaki yangının söndürüldüğü belirtildi.

TAHLİYE EDİLDİLER

İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu

yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi.

Üst katlardaki yangına müdahale devam ederken, alevlerin ağaçlık alanlara da sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in dış cephesinin ahşap kaplama olması yangını hızlandırdığı belirtilirken bölgeye sahra hastanesi kuruldu.

Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırıyor.

OTELİN KAYAK ÖĞRETMENİ ANLATTI

Yangın sırasında otelde olan kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan, NTV canlı yayınında facianın ilk anlarını anlattı. Alevlerin dış cephede yayıldığını ifade eden Kepçetutan, panik havasının çok fazla olduğunu da dile getirdi.

Net bilgi olmamakla birlikte içerde 150 personel 150 de ziyaretçi olduğunu ifade eden Kepçetutan, "İçeride yoğun bir duman oluştuğu için camlarda da insanlar 'Bizi kurtarın' diye bağırıyordu. 20-25 kişiyi biz çıkardık." dedi.



Arada itfaiyenin gelip otelde yangın tatbikatı da yapıldığını dile getiren Kepçetutan, otel ve etrafının izole olduğunu dile getirdi.

ÇARŞAFLARLA PENCERELERDEN SARKTILAR

yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.