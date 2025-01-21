Kartalkaya'da otelde yangın: 66 can kaybı, 51 yaralı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Geniş çaplı yangına müdahale sürerken İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olaya ilişkin 4 başmüfettiş görevlendirdi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Savcılık 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirirken ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, yangına ilişkin yayın yasağı getirdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Otelin doluluk oranının yüksek olduğu, 12 katlı otelde 238 kişinin kayıtlı olduğu bildirildi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilerek şehir merkezinde farklı otellere yerleştirildi.

Yangın sırasında çekilen görüntülerde, pencerelerden halat olarak kullanmak amacıyla sarkıtılmış çarşaflar görüldü.

BAKAN YERLİKAYA: CAN KAYBI 66'YA YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

Yerlikaya ayrıca 12 katlı otelde 238 kişinin kayıtlı olduğu bildirildi.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor.

4 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Ersoy, Yerlikaya ve Memişoğlu, Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangın sonrasında inceleme yapmak için bölgeye gitti.

İncelemeler sonrasında olayın ayrıntılarıyla ilgili kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.

Ekiplerin geniş çaplı yangına müdahalesi sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekip ve araçlar katıldı.

İtfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı oteldeki çalışmalar üst katlarda yoğunlaştı.

Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin olarak soruşturma dosyası kapsamı hakkındaki haber, röportaj, eleştiri ve yayınların yapılmasına yasak getirdi.