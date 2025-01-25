Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

 Türkiye'de  Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı.

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25/01/2025

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı

 Türkiye'de  Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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TAGS: haber, kıbrıs, kartalkaya, otel
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