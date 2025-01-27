Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 19'e yükseldi!

Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Soruşturmada bugün otel mimarı Ali B. serbest bırakılırken gözaltındaki Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklandı. Geç saatlerde Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir de tutuklandı. Gazelle Otel'in geçici süreyle kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma genişleyerek sürüyor. Tutuklananların sayısı 19'a çıktı.

Aynı ihmallerin Bolu'nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort ve Spa Otel'de de bulunduğunun belirlenmesi üzerine, Halit Ergül'ün sahibi olduğu oteldeki 11 kişi gözaltına alındı.

Aralarında o otelin genel müdürünün de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

BOLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE İTFAİYE MÜDÜR VEKİLİNE TUTUKLAMA

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve emekli mimar Ali B.'nin (72) de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İşlemleri tamamlanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İ.A. tutuklama talebiyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.

Otelin mimarı Ali B., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de tutuklanmasına karar verildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.

TUTUKLANANLARIN SAYISI 19'A ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi. Daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

OTEL GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILDI

Öte yandan Gazelle Otel'den yapılan açıklamada, otelin geçici süreyle kapatılmasına karar verildiği bildirildi.