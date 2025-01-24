Kartalkaya'dan kaçış: Doluluk oranı yüzde 40'a düştü

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’in çevresinde güvenlik çemberi çekildi. Kayak merkezinde yangın öncesi neredeyse tamamen dolu olan diğer otellerin doluluk oranı yüzde 40’a kadar düştü.

Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi can verdi.

Alevler 11 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yanan otelde AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmalarını tamamladı.

Soruşturmayı yürüten savcılar ve bilirkişi heyeti dün otele gelerek incelemelerde bulundu.

İlk günden bu yana yanan otelin önünde bulunan itfaiye ve AFAD ekiplerinin de büyük kısmı bölgeden ayrıldı.