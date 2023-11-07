KKTC Gençlik Dairesi Müdürlüğü Himayelerinde Kuzey Kıbrıs Karting Derneği (KKKD) tarafından organize edilen “26.Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları Karting Cumhuriyet Kupası” 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünde, KKTC Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından 26’ncısı yapılacak olan Cumhuriyet Şöleni kapsamında, Karting Cumhuriyet Kupası yapılıyor. KKTC Gençlik Dairesi Müdürlüğü himayelerinde, Gençlik ve Spor Oyunları programına dahil yapılacak olan yarış, Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilecek. Cemsa Karting ve Sporting Center’de, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapılacak olan organizasyon sabah 08.00’den itibaren başlayacak olan serbest antrenmanlarla start alacak. Sıralamalar 12.00’de, yarışlar ise 13.10’da başlayacak. Yaşları küçük çaylak sürücülerin gösterisi, Rookie Challenge ise 14.20’de başlayacak. Organizasyon takribi 15.00’de son bulacak.

Cemsa Sporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılacak olan “26.Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları Karting Cumhuriyet Kupası”nın kayıtları 10 Kasım 2023 Cuma günü 15.00’de tamamlanacak. Organizasyon, 1400 metre uzunluğundaki RC1 (Klasik) kodlu Cemsa Karting Yarış Parkuru’nda Mini, Junior, Senior ve Master kategoride, sıralama seansı ve final yarışı şeklinde yapılacak.

Program: 11 Kasım 2023 Cumartesi

08.00-09.00 Serbest Antrenmanlar

09.00-10.00 Teknik beyan ve lastik kayıtları

10.00- Brifing

11.00- Mini Resmi Antrenman

11.15- Junior Resmi Antrenman

11.30- Senior, Master Resmi Antrenman

12.00- Mini, Rookie Sıralama 10 dk.

12.20- Junior Sıralama 10 dk.

12.40- Senior, Master Sıralama 10 dk.

13.10- Mini yarış 12 tur

13.40- Junior yarış 14 tur.

14.10- Senior, Master yarış 16 tur.

14.20- Rookie Challenge 8 tur

14.30 Resmi Neticelerin İlanı

14.45 Ödül töreni