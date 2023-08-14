Karting heyecanı 5.ayak yarışlarıyla devam etti

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği “2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası”nda sezonun sondan bir önceki yarışı, 12 Ağustos 2023 Cumartesi akşamı yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası 12 Ağustos 2023 Cumartesi akşamı yapılan sezonun beşinci ayak yarışlarıyla devam etti. Altı yarış olarak planlanan Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası’nın sondan bir önceki yarışları yine Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirildi.

12 Ağustos 2023 Cumartesi günü akşamüzeri resmi antrenmanlarla başlayan organizasyon sıralama turları ile devam etti. Heyecan ilk ayak yarışları ve final yarışlarıyla tavan yaptı. Her kategoride büyük çekişme yaşanırken, izleyenler keyif aldı. 21 pilotun piste çıktığı, özellikle Rookie ve Mini kategorilerde yarışan pilotların sayısının 10 olması dikkatlerden kaçmadı.

Ana sponsor Kale Boya’nın yanı sıra Cemsa Sporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılan yarışın Mini kategorisinde ilk yarışı Eren Murat Ortaç, ikinci yarışı Rüzgar Okman kazandı. İkilinin puanları eşitlenince tur zamanları devreye girdi ve günün birincisi Okman oldu. İki yarışta da üçüncü olan Ateş Karalım günün üçüncüsü oldu. Junior Kategoride podyum için büyük mücadele yaşandı. Üç pilot birbirlerine çok yakın mücadele sergilese de iki yarışta da sıralama değişmedi. Hasan Onalt birinci, Demir Göksan ikinci, Rüzgar Miralay üçüncü ve Tuğra Sıddık dördüncü oldu. Tatil için ülkemizde bulunan Tolga Güryel ve Mert Uzun, şampiyona lideri Halil Kahraman ile sıkı bir mücadeleye girdiler. Tolga Güryel iki yarışı da kazanarak birinci olurken, Halil Kahraman ikinci, Mert Uzun üçüncü oldu. Metin Bıçkıcıoğlu ise bu kategorinin dördüncüsü oldu. Master kategoride de güzel ve heyecanlı bir çekişme yaşandı. Canay Sakallılar birinci olmayı başarırken, Abdulsamed Aliyu ikinci, Salih Karalım üçüncü oldu.

Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak dereceye girenlere kupaları, Karting Akademi üyeleri Vova Blikhar, Buğra Oturak, Poyraz Polat, Martin Kotkin ve Asil Özbahadır’a da plaketleri ana sponsor Kale Boya Direktörü Halil Onalt tarafından takdim edildi.

Mini

1.Rüzgar Okman-37-1:06,096

2.Eren Murat Ortaç-37-1:06,164

3.Ateş Karalım-30

4.Aral Selviler-24-1:08,230

5.Mustafa Topcu-24-1:08,527

Junior

1.Hasan Onalt-40

2.Demir Göksan-34

3.Rüzgar Miralay-30

4.Tuğra Sıddık-26

Senior

1.Tolga Güryel-40

2.Halil Kahraman-34

3.Mert Uzun-30

4.Metin Bıçkıcıoğlu-26

Master

1.Canay Sakallılar-40

2.Abdulsamed Aliyu-34

3.Salih Karalım-30

Rookie

1.Vova Blikhar

2.Buğra Oturak

3.Poyraz Polat

4.Martin Kotkin

5.Asil Özbahadır