Kartingciler gençlik haftasında yarışacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nde sezon, ikinci ayak yarışlarıyla devam ediyor. “2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası” ikinci ayak yarışları, Gençlik Dairesi Müdürlüğü Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs 2024 Pazar Cemsa Karting & Sporting Center’de yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 19 Mayıs 2024 Pazar günü ikinci ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarışlık bir takvim açıklayan KKKD, sezonun ikinci ayak yarışlarını Cemsa Karting & Sporting Center’de gerçekleştirecek. Yarış, Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün katkılarıyla, 17-19 Mayıs Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında, 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapılacak.

19 Mayıs Pazar sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, 10.30’da başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 11.30’da start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 12.30’da ve final ayağı yarışları 13.45’de başlayacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 15.30’da sona erecek.

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 1550 metre uzunluğundaki RC2 parkurunda yapılacak. Sezonun ilk ayak yarışları olduğu gibi ikinci ayak yarışlarının da oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. Yarışın kayıtları 18 Mayıs 2024 Cumartesi akşamüzeri 16.00’da tamamlanacak.

Yarış Programı

Resmi Antrenmanlar: 10.30

Sıralama Turları: 11.30

1.Ayak Yarışları: 12.30

2.Ayak Yarışları: 13.45

Rookie Show (4-6 Yaş): 15.00

Ödül Töreni: 15.30