Kartingde 4.randevu Cemsa’da

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası” 10 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan sezonun dördüncü yarışıyla devam ediyor. Altı yarışlık 2022 takviminin dördüncü yarışı sezonun ilk 3 yarışında olduğu gibi yine Cemsa Sporting Center’de yapılacak. Yarış, RC8 kodlu 1,450 metre uzunluğundaki pist şeklinde yapılacak. Sıralamaların ardından Mini kategoride yarışçılar 10’ar turluk, Junior ve Master kategoride 12’şer turluk, Senior kategori ise 14’er turluk iyi ayakta mücadele edecekler. Sıcakların nispeten kırılmasıyla pistte aksiyon 15.10’da resmi antrenmanlarla başlayacak. Sıralamalar 16.00’dan itibaren, ilk ayak yarışları 17.00’den itibaren ve final yarışları 18.30’dan itibaren başlayacak. Ödül töreni ise takribi 20.30’da yapılarak organizasyon sona erecek.

Kayıtlar Cuma günü (9 Eylül 2022) kapanacak

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası 4’üncü ayak yarışları için kayıtlar devam ediyor. Kayıt işlemleri Cuma günü 17.00’de tamamlanacak.

Yarış Programı

10 Eylül 2022 Cumartesi:

Resmi Antrenmanlar: 15.10-15.50

Sıralama Turları: 16.00-16.50

1.Ayak Yarışları: 17.00-18.15

2.Ayak Yarışları: 18.30-19.50

Ödül Töreni: 20.30

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07/09/2022 18:43