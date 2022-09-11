Kartingde 4.yarış yapıldı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası”, Cemsa Sporting Center’de geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan dördüncü yarışla devam etti.

Yarışta, 4 kategoride dereceye girenler belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu nesdersan.com’un üstlendiği “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası” 10 Eylül Cumartesi günü yapılan sezonun dördüncü yarışıyla devam etti. Altı yarışlık 2022 takviminin dördüncü yarışı sezonun ilk 3 yarışında olduğu gibi yine Cemsa Sporting Center’de yapıldı.

RC8 kodlu 1,450 metre uzunluğundaki pist şeklinde yapılan yarışta sporcular birincilik ve podyum için kıyasıya bir mücadele verdi. Organizasyon Resmi Antrenmanlar ve ardından sıralama seansı ile başladı. İki ayak şeklinde yapılan yarışlar sonunda Mini kategoride Rüzgar Okman iki ayağı da kazanarak günün birincisi oldu. İkinci Rüzgar Miralay olurken, üçüncü İsmail Araz oldu.

Junior kategoride Niyazi Özçınar da iki ayağı zirvede tamamladı ve günün birincisi oldu. Onu Hasan Onalt ikinci olarak takip ederken, Demir Göksan ile Metin Bıçkıcıoğlu’nun gün sonunda puanları eşitlendi. Tur derecesi az farkla daha iyi olan Demir Göksan günün üçüncüsü oldu. Senior kategoride Halil Kahraman rakibi Gazi Yuca’yı geçerek günün birincisi oldu. Gazi Yuca ise ikinci oldu. Master kategoride birinciyi en iyi tur zamanı belirledi.

İlk ayak yarışını kazanan Güner Ballı ile ikinci ayak yarışını kazanan Arkın Şevketoğlu’nun puanları eşitlenince tur zamanlarına bakıldı. Çok az farkla Güner Ballı birinci, Arkın Şevketoğlu ise ikinci oldu. onları üçüncü olarak Enver Emin Özbeşer takip etti. Yarışlar sonunda yapılan ödül töreni ile katılan tüm sporculara madalyalarını ve dereceye girenlere kupalarını KKKD Başkanı Tigin Güryel takdim etti.

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11/09/2022 16:29