Kartingde sezon tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası, 6’ncı ve son yarışları geçtiğimiz Pazar günü (30 Ekim 2022) yapıldı. Cemsa Sporting Center’de yapılan yarışlar sonunda dereceye girenler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası geçtiğimiz Pazar günü (30 Ekim 2022) yapılan sezonun altıncı ve final yarışlarıyla tamamlandı. Sezonun final yarışları Cemsa Sporting Center’de RC6 kodlu 1,395 metre uzunluğundaki pist şeklinde yapıldı.

Güzel bir havada oldukça keyifli geçen yarışlar sonunda 4 kategoride dereceye girenler belirlendi. Toplamda 16 yarışçının mücadele ettiği yarışlar sonunda Mini kategoride Rüzgar Okman iki yarışı da kazanarak 40 puanla günü tamamlamayı başardı. Rüzgar Miralay ikinci olurken Zafer Niyazi Mini üçüncüsü oldu. 4 yarışçının mücadele ettiği Junior kategoride Demir Göksan ile Hasan Onalt’ın birincilik kapışması yaşandı.

İlk yarışı Göksan, ikinci yarışı Onalt kazanınca puanlar eşitlendi. İkiliyi tur zamanları ayırdı ve Demir Göksan birinci, Hasan Onalt ikinci oldu. Junior üçüncüsü ise Metin Bıçkıcıoğlu oldu. Senior kategoride Halil Kahraman bir kez daha 40 puan olan Maksimum puanla yarıştan ayrılmayı başarırken, Gazi Yuca günün Senior ikincisi oldu. Master kategoride Güner Ballı iki yarışı da zirvede tamamlayarak 40 puanla günün birincisi, Salih Karalım ise iki yarışta da ikinci olarak günün ikincisi oldu.

Arkın Şevketoğlu ise Master kategorinin üçüncüsü oldu. Bu derecelerle resmi olmayan sonuçlara göre Mini kategoride Rüzgar Okman, Junior kategoride Niyazi Özçınar, Senior kategoride Halil Kahraman ve Master kategoride Güner Ballı 2022 şampiyonu olmayı başardılar. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel takdim etti.

Mini

1.Rüzgar Okman

2.Rüzgar Miralay

3.Zafer Niyazi

4.İsmail Araz

5.Ateş Karalım

6.Erin Bolkaner

Junior

1.Demir Göksan

2.Hasan Onalt

3.Metin Bıçkıcıoğlu

4.Niyazi Özçınar-DNS

Senior

1.Halil Kahraman

2.Gazi Yuca

Master

1.Güner Ballı

2.Salih Karalım

3.Arkın Şevketoğlu

4.Umut Araz

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31/10/2022 11:27