Kartingde sezon tamamlanıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası 2 Eylül 2023 Cumartesi akşamı yapılacak olan sezonun altıncı ve final yarışlarıyla tamamlanıyor. Altı yarış olarak planlanan Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası’nın son yarışları yine Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek.

2 Eylül 2023 Cumartesi günü 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, akşamüzeri 16.00’da başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 17.00’de start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 18.10’da ve final ayağı yarışları 19.50’de başlayacak. Geneli 4-6 yaş arası minik sporcuların, Rookie Challenge gösterisi ise 19.20’de yapılacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni takribi 21.30’da yapılarak organizasyon sona erecek.

Şampiyonlar belirlenecek

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası final yarışları, Cemsa Sporting Center’de, 1400 metre uzunluğundaki RC1 kodlu pist şeklinde yapılacak. Yarışın kayıtları 1 Eylül 2023 Cuma akşamüzeri 16.00’da tamamlanacak. Ana sponsor Kale Boya’nın yanı sıra Cemsa Sporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılacak olan sezon finalinde şampiyonlar belirlenecek. Mini kategoride Rüzgar Okman, Junior kategoride Hasan Onalt, Senior kategoride Halil Kahraman ve Master kategoride Abdulsamed Aliyu lider durumda bulunuyor.

Yarış Programı (2 Eylül 2023 Cumartesi)

Resmi Antrenmanlar: 16.00

Sıralama Turları: 17.00

1.Ayak Yarışları: 18.10

Rookie Show (4-6 Yaş): 19.20

2.Ayak Yarışları: 19.50

Ödül Töreni: 21.30