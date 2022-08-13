Kartingde sezonun 4.yarışı ertelendi

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13/08/2022

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Kartingde sezonun 4.yarışı ertelendi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası’nın, 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü ZET Karting & Leisure Center’de yapılması planlanan 4’üncü yarışı, ileriki bir tarihe ertelendi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sezonun dördüncü yarışı ertelendi. 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü Zet Karting & Leisure Center’de yapılması planlanan yarış, dernek tarafından yapılan açıklama ile ileriki bir tarihe ertelendi. Yapılan açıklamada yeni yarış tarihinin ileriki günlerde açıklanacağı da duyuruldu.

13/08/2022 17:30
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