Kartingde sezonun 5’inci yarışları yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nde sezonun sonuna yaklaşırken beşinci ayak yarışları yapılıyor. “2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası” beşinci ayak yarışları, 17 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı Cemsa Karting & Sporting Center’de yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 17 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı beşinci ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarışlık sezonun sondan bir önceki yarışı Cemsa Karting & Sporting Center’de gerçekleştirecek. Yarış, 1335 metre uzunluğundaki RC5 yarış parkurunda yapılacak.

17 Ağustos 2024 Cumartesi sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller, yarışçı bilgilendirme toplantısı ve resmi antrenmanların yapılacağı organizasyon, akşam 19.30’da başlayacak olan sıralama turlarıyla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 20.30’da start alacak olan ilk ayak yarışlarıyla artacak. Final ayağı yarışları 21.45’de başlayacak ve derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 23.30’da sona erecek.

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası beşinci ayak yarışları için ön kayıtlar alındı ve yarışa 20’nin üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.

Yarış Programı

Resmi Antrenmanlar: 18.30

Sıralama Turları: 19.30

1.Ayak Yarışları: 20.30

2.Ayak Yarışları: 21.45

Ödül Töreni: 23.30