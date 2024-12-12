Kartingde yılın son yarışı yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, 2024 sezonunu “KKTC Başbakanlık Karting Kış Kupası” organizasyonu ile tamamlıyor. Sezonun son yarışı 14 Aralık 2024 Cumartesi günü yapılacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği Motul 2024 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından KKTC Başbakanlık himayelerinde yılın son organizasyonu yapılıyor. “KKTC Başbakanlık Karting Kış Kupası” 14 Aralık 2024 Cumartesi günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor.

2024 yılının kapanışı niteliğinde olacak yarış Cemsa Sporting Center’de 1400 metre uzunluğundaki RC1 pist şeklinde gerçekleştirilecek. Yarışlar 09.30’da başlayacak olan resmi antrenmanlarla start alacak. 10.30’da sıralama turları ve 11.30’de ilk ayak yarışları yapılacak. Final yarışları ise 12.45’ten itibaren başlayacak. 14.15’te SK Karting Akademisinin minik sporcularının gösteri sürüşlerinin ardından 15.00’da ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.

KKTC Başbakanlık ana sponsorluğunda yapılacak yarış, Near East Bank, Güven Sigorta, SK Karting Akademi, Motul North Cyprus, Gelengül Production ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak. Tüm sezon olduğu gibi Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı “KKTC Başbakanlık Karting Kış Kupası”nda kayıt işlemleri 13 Aralık 2024 Cuma günü saat 16.00’da tamamlanacak.

Yarış Programı

14 Aralık 2024 Cumartesi

Brifing: 09.00

Resmi Antrenmanlar: 09.30-10.10

Sıralama Turları: 10.30-11.10

Pre-Final: 11.30-12.30

Final: 12.45-14.00

Rookie Show: 14.15

Ödül Töreni: 15.00