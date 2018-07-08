HABER KIBRIS

Kartvizit tuzağına dikkat

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08/07/2018

Kartvizit tuzağına dikkat
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Dolandırıcılar bu sefer de kartvizit üzerinden vurgun yaptı. Kartvizitini sosyal medyada paylaşan hurdacının kredi kartından 10 bin TL çektiler sırra kadem bastılar

 Yaşar Kızılboğa isimli hurdacı bastırdığı kartviziti sosyal medyada paylaşınca dolandırıldı. Kartvizit üzerindeki telefon numarasından Yaşar Kızılboğa’ya ulaşan dolandırıcılar reklam vaadiyle kredi kartından 10 bin TL çektiler

İnternette reklamınızı yayınlayalım sadece 20 TL masrafı var diyen dolandırıcılara inana Yaşar Kızılboğa kart bilgilerini verince kredi kartından birkaç seferde toplam 10 bin TL çekildi

Yaşar Kızılboğa durumu fark edene kadar iş işten geçti

Dolandırıcıların paraları Kıbrıs’ta bir hesaba aktardıkları anlaşıldı, başka bir iz bulunamadı

Yaşar Kızılboğa benim umudum yok, ben mağdur oldum başkaları olmasın dedi

Kaynak: Show Haber

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TAGS: kartvizit, kıbrıs, sosyal medya
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