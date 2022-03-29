Karusos, postanelerde drone kullanılması konusunda iyimser

Güney Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un, Güney Kıbrıs’taki posta hizmetlerinde drone (insansız hava aracı) teknolojisi kullanılması konusunda iyimser göründüğü haber verildi.

Ulaştırma, Haberleşme ve Bayındırlık Bakanlığının, postanelerde verilen hizmetlerin geliştirilmesi ve modernize edilmesine ilişkin çabalar çerçevesinde, postanelere giden koli veya paketlerin insansız hava araçlarıyla teslim edilmesi olasılığını incelemekte olduğunu yazan Alithia gazetesi, Ulaştırma Bakanı Karusos’un, dün 6 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa programı çerçevesinde, ilk pilot uçuşu izlediğini kaydetti.

Rum tarafındaki postanelerin, özellikle de özelleştirilmelerine dair kararın iptal edilmesinin ardından gelişmekte olduğunu ifade eden Karusos, postanelerin birkaç yıl içinde postacılar yerine drone operatörlerine sahip olacağını sözlerine ekledi.

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29/03/2022 13:39