Karayolları Dairesi'nden yol çizim çalışması uyarısı

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20/10/2022

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Karayolları Dairesi'nden yol çizim çalışması uyarısı

 Karayolları Dairesi Yenierenköy-Çayırova; Yenierenköy-Dipkarpaz, Çatalköy-Girne; Güzelyurt-Gemikonağı Yolları; Ercan Havalimanı Kavşağı ile Akıncılar Kavşağı arası; Çamlıbel-Yılmazköy Yolu ve Çamlıbel ile Güzelyurt Yolu arasında yatay işaretleme ve yol çizim çalışması yapılacağını duyurdu ; bu güzergahı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların 15 Kasım Salı gününe kadar süreceği belirtildi ve "bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.

20/10/2022 18:36
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TAGS: Karayolları Dairesi’nden yol çizim çalışması uyarısı
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