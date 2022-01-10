Kasa hırsızlığı meselesinde zanlı 2 gün daha tutuklu kalacak

2021 yılı içerisinde sebze-meyve şirketine ait plastik kasaları çaldığı gerekçesi ile yapılan şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Ahmet Topal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, zanlı Ahmet Topal’ın 2021 yılı içerisinde Sebze meyve şirketine ait plastik üzerinde Onbaşı yazan kırmızı renkli kasaları sirkat edip kendisine ait sebze ve meyve işletmesinde kullandığı yönünde şikâyet yapıldığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını alınması gereken ifadeler ve aranan söz konusu emareler olduğunu ayrıca zanlının sebze satışı yaptığı işletmelerde incelemeler yapılıp ifade temin edileceğini belirterek zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı ek olarak 2 gün poliste tutuklu kalmasının daha uygun olacağını belirterek bu yönde karar verdi.

Bu habere tepkiniz:



10/01/2022 13:52