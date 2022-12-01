Kasaplar Birliği'nden Bakan Oğuz’a teşekkür

Kasaplar Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak ve beraberindeki heyet bakan Oğuz’a gösterdiği yapıcı çalışmalarından dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, geçtiğimiz gün yaptıkları açıklama sonrası Bakan Oğuz’un iyi niyet çerçevesinde gösterdiği uzlaşıcı tavrın gerek hayvancılar gerekse kasaplar adına olumlu yansıdığı söyleyerek, bu çerçevede Hayvancılar Birliği’nin gösterdiği yapıcı tutuma da ayrıca teşekkür etti.

Hükümetin Kasaplar Birliği ve Hayvancılar Birliği’nin yaptığı çağrıya karşı duyarlı davranış gösterdiğini belirten Akbıçak, Kasaplar Birliği olarak bu çabaya uyacaklarını göstermek adına fiyatlarda indirime gidip, yeniden düzenleyeceklerini söyledi.

Akbıçak, başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a ve Hayvancılar Birliği’ne teşekkür etti.

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01/12/2022 13:47