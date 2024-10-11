Kasaplara destek ödemeleri yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, evraklarını ilk ödeme sonrası sunan ve onaydan geçen dokuz kasap işletmesine destek ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs-19 Haziran 2024 tarihleri arası, mezbahalarda 12 aylıktan küçük küçükbaş hayvan kesimi yapıp evraklarını Veteriner Dairesi'ne ilk ödeme sonrası sunan kasaplara, hayvan başına bin 100 TL destek ödemesi yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 9 kasap işletmesine toplam 304 bin 700 TL ödeme yapıldığı belirtilerek, kasapların ödemelerini, Kooperatif Merkez Bankası ve bankanın ilgili şubelerden alabilecekleri kaydedildi.