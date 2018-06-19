Kaşgar Bölgesi’ne deneme amaçlı güvenlik bariyeri konuldu

Girne Kaşgar Bölgesi’nde Girne Belediyesi ve Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yol girişine deneme amaçlı güvenlik bariyeri ve güvenlik personeli konuldu. Belirli saatler içerisinde bölgeye geçiş kontrollü olacak.

Girne Belediyesi ve Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde Kaşkar Bölgeside, bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yol girişine güvenlik bariyeri ve güvenlik personeli konuldu. Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, hafta içi ve hafta sonları 22:00-06:00 saatleri arasında, bölgeye girişin kontrollü bir şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çevre ve ses kirliliğinin yaşandığı, zaman zaman bir suç mahali haline gelmiş bölgenin daha iyi bir noktaya taşınabilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Güngördü, bölge halkıyla yapılan görüşmeler ve Polis Genel Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda, bölge halkının ısrarı doğrultusunda bölgeye girişlerin güvenlik bariyeriyle kontrol altına alınmasına karar verildiğini vurguladı. Güngördü, bölge halkıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri toplantı sonunda uygulamanın deneme amaçlı başlatıldığına değindi.

Güngördü, Girne Belediyesi’nin, son dört yıldır bölgenin yaşam kalitesini artırmak ve sorunların önüne geçebilmek amacıyla, bölgede konserler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlediklerini bölgenin aydınlatma alt yapısının yenilendiğini, çevrede sürekli temizlik çalışmalarının yapıldığını ve bölgeye yeraltı çöp konteyneri yerleştirildiğini hatırlattı.

Bölgede bulunan bar ve kafe işletmeleri ve bölge sakinleri alınan kararı olumlu karşılarken, bölgenin sorunlardan arınması ve değişimi için gençlerle birlikte önemli çalışmalar yapan Genç Aktivist Liderler (GAL) Gençlik İnisiyatifi Yöneticisi Oya Kutsal da uygulama doğrultusunda mutluluklarını ifade etti. Kutsal, GAL Gençlik İnisiyatifi ile bölge için mücadele ettiklerini, bölgedeki çalışmaları sonucunda Girne’de güneşin battığı en güzel noktanın suç mahali olduğunu ve devletin hiç bir önlem almadığını vurguladıklarını söyledi.

Kutsal, bu bölgedeki çalışmalarında Girne Belediyesi’nden her zaman destek gördüklerini ifade ederek, Girne Belediyesi ve Girne Polis Genel Müdürlüğü’nün bölgede uyguladığı projenin önemli bir adım olduğuna işaret etti. Kutsal, bu projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu çalışmanın bölgede farkındalık çalışmaları yapan gençler ve bölge halkı için umut ve mutluluk verici olduğunu kaydetti. Kutsal, “Emniyet Müdürlüğü ve Girne Belediyesi GAL gençlerine büyük bir armağan verdi. Bu çocuklar artık ülkeleri için her zoru başaracaklarına inanan çocuklar oldular” dedi

BRT