Kaşıkçı’nın kızları Washington Post’a yazdı: Yokluğu sağır edici

Noha ve Razan kardeşler, Washington Post gazetesi için “Biz Cemal Kaşıkçı’nın kızlarıyız: Işığının asla sönmeyeceğine söz veriyoruz” başlıklı bir makale kaleme aldı.

Noha ve Razan, babalarının kendilerini çocukken her hafta sonu kitapçıya götürdüğünü belirtti.

Kitapçıda güzel vakit geçirdiklerini kaydeden kardeşler, “Çocukken babamızın bir seyyah olduğunu da bilirdik. İşi nedeniyle her yere giderdi ama ellerinde hediyeler ve etkileyici hikayeleriyle bize geri dönerdi” yazdı.

Cemal Kaşıkçı’nın çıktığı yolculuk nereye olursa olsun bir gün onu yeniden göreceklerine güvendiklerini anlatan kardeşler, “Genç yaşlardan itibaren babamızın işinin bizim ailemizin çok ötesinde olduğunu ve babamızın, kelimeleri çok uzaklardaki insanlar üzerinde bile etkili olan önemli bir adam olduğunu biliyorduk” sözlerini kullandı.

Ailelerinin bilgiye olan sevgisiyle büyüdüklerine işaret eden Noha ve Razan, “Babamız, çevresini kitaplarla doldurmuştu ve hep daha fazlasına sahip olmanın hayalini kurardı. Okuduklarında hiç ayrımcılık yapmazdı, her okuduğu kitaptaki fikirleri tamamen kendine alırdı. Kitap aşkı ona kendi düşüncelerini oluşturmayı öğretti. O da bize aynısını yapmayı öğretti” ifadelerine yer verdi.

İki kardeş, babalarının hayatının beklenmeyen ayrıntılarla dolu olduğuna değinerek, “Ama her ne olursa olsun, o iyimserdi, her zorluğu yeni bir fırsat olarak görürdü” görüşünü paylaştı.

‘YAZMAK ONU HAYATTA TUTUYORDU’

Babalarının pragmatik bir tarafı da olduğuna da değinen kız kardeşler, Cemal Kaşıkçı’yı şu ifadelerle anlattı:

“Onun için, ne düşündüğünü söylemek, düşüncelerini paylaşmak, samimi konuşmalar yapmak çok önemliydi. Yazmak onun için sadece bir iş değil, bir zorunluluktu, kişiliğinin merkezine yerleşmişti ve yazmak onu hayatta tutuyordu. Şimdi babamızın kelimeleri onun ruhunu bizimle tutuyor; bunun için minnettarız. Onun kelimeleri, ‘Hayatını dopdolu yaşamış bir adamdı’ diyorlar.”