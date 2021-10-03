Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den Biden yönetimine eleştiri

Üç yıl önce İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Washington'da anma töreni düzenlendi. Törene katılan Hatice Cengiz ABD Başkanı Biden'dan "sözünü tutmasını" istedi.

2018 Ekim ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı, ölümünün 3'üncü yılında Washington'da düzenlenen törende anıldı.

Törene katılan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan'a yönelik tutumundan ötürü Biden yönetimini eleştirdi. Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sulivan'ın birkaç gün önce Prens Selman'la görüşmesine tepki gösteren Cengiz, "Muhammed bin Selman, Cemal'i benden ve tüm dünyadan aldı. Ondan hesap soracak mısınız? Yoksa katillerini ödüllendirecek misiniz?" diye konuştu. Hatice Cengiz ABD Başkanı Joe Biden'a cinayetin faillerini cezalandırmak için verdiği sözü tutma çağrısı yaptı.

ABD'de Biden yönetimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'deki ölümüyle ilgili istihbarat raporunu 2021'in Mart ayında kamuoyuyla paylaşmıştı.

Raporda Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulunulmuştu.

59 yaşındaki Kaşıkçı'dan 2 Ekim 2018'de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamamış ve daha sonra burada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrasında uluslararası baskı eşliğinde Suudi Arabistan'da yapılan yargılamada ismi açıklanmayan beş sanık idam cezasına, üç kişi de ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı. Dokuz ay sonra idam cezaları 20 yıla varan hapis cezalarına çevrilmişti. Tüm aramalara rağmen Kaşıkçı'nın cesedine ulaşılamamıştı. Cinayeti başlarda inkâr eden Riyad ise uluslararası baskılar karşısında Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğünü açıklamıştı.

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03/10/2021 13:42