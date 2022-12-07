Kasım: Evlerde sağlık hizmeti vereceğiz

UBP’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Halil Kasım'ın UBP seçim bürosundan yapılan açıklaması aşağıdadır.

“UBP’nin Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Halil Kasım belli bir yaşın üzerindeki insanların yerel yönetimlerin bakım ve şefkatine ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, belediye personelinin yeni dönemde 65 yaş üstü vatandaşlara evlerinde sağlık hizmeti vereceğini söyledi.

Kasım, yerel yönetimlerin insanların yaşam kalitesini yükseltme vazifesi olduğunu anımsatarak, “Sadece 65 üstü bireylerimize değil, ayrıca özel gereksinime ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza da evlerinde sağlık hizmeti vermek için projemizi hazırladık” dedi.

Sağlık hizmetlerinin elzem olduğunu ve halk sağlığının her şeyden önce geldiğine dikkat çeken Kasım, sorunları bölge halkıyla birlikte, birlik ve dayanışma içinde aşacaklarını vurguladı.

Kasım, yoluna şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışıyla devam edeceğini belirterek, “Yapacak çok işimiz var. 26 Aralık itibarıyla var gücümüzle bölgemiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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07/12/2022 19:43