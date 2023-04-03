Kasım Kuni, Polis Genel Müdürü oldu

Polis Genel Müdürü 1'inci Yardımcısı olan Kasım Kuni, Polis Genel Müdürü olarak atandı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte o karar:

“51/1984 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 69 ve 70'inci Maddeleri kapsamında, Polis Genel Müdürü 1'nci Yardımcısı görevini yapan Polis Genel Müdürü 1'nci Yardımcısı (2'inci Derece) Kasım Kuni'nin ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla 04 Nisan 2023 tarihinden itibaren Polis Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.”

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03/04/2023 20:24