Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü

Bağdat'daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için bugün memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenleniyor. Törende çıkan izdihamda 35 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Süleymani'nin cenazesi, Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a gönderildi.

Cenaze sabah saatlerinde Kirman Havalimanı'na ulaştı.

Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alana şehir merkezinden ve çevre bölgelerden çok sayıda katılım gerçekleşiyor.

CENAZEDE İZDİHAM

Süleymani'nin memleketi Kirman'daki cenaze töreninde izdiham çıktı.

İzdiham nedeniyle ölenlerin olduğu belirtiliyor.

Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.

Şehrin bayraklarla kan kırmızı bir renge büründüğü belirtilirken İran halkı bölgede ''Ne teslim ne münazara intikam istiyoruz'' sloganları atıyor.

Yoğunluk nedeniyle defin saatinin ne zaman olacağı tam belirtilemezken cenaze namazına hem siyasi hem de askeri isimler katılacak.

Törene katılan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami gerçekleştirdiği konuşmasında intikam vurgusu yaptı.

07/01/2020 12:59