Kasım Tağman doktor raporu gönderdi disiplin kurulu yine ertelendi

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12/03/2025

Kasım Tağman doktor raporu gönderdi disiplin kurulu yine ertelendi

Esentepe-M.Değirmenlik maçıyla ilgili yapılan disiplin sevklerini görüşmek üzere geçtiğimiz hafta bugüne ertelenen Disiplin Kurulu yine ertelendi

Esentepe Kulübü'nün başvurusu üzerine şike teşebbüsü iddiasıyla  KTFF tarafından oluşturulan Şike Araştırma Kurulu'nun raporunun 17 Şubat'ta sunulduğu Disiplin Kurulu bugün duruşmalı planladığı toplantı Kasım Tağman'ın doktor raporu gönderip katılmaması nedeniyle 18 Mart Salı gününe ertelendi.

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TAGS: Kasım Tağman doktor raporu gönderdi disiplin kurulu yine ertelendi
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