Kasım Tağman doktor raporu gönderdi disiplin kurulu yine ertelendi
YAYIN TARİHİ:
12/03/2025
Esentepe-M.Değirmenlik maçıyla ilgili yapılan disiplin sevklerini görüşmek üzere geçtiğimiz hafta bugüne ertelenen Disiplin Kurulu yine ertelendi
Esentepe Kulübü'nün başvurusu üzerine şike teşebbüsü iddiasıyla KTFF tarafından oluşturulan Şike Araştırma Kurulu'nun raporunun 17 Şubat'ta sunulduğu Disiplin Kurulu bugün duruşmalı planladığı toplantı Kasım Tağman'ın doktor raporu gönderip katılmaması nedeniyle 18 Mart Salı gününe ertelendi.
YAYIN TARİHİ: