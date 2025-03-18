Kasım Tağman şike teşebbüsünü itiraf etti

Miracle Değirmenlik Kulübü'nün Esentepe maçı öncesi şike teşebbüsünde bulunduğuna dair Disiplin Kurulu'nda bugün yapılan oturumda Kasım Tağman itiraflarda bulunarak Esentepe kalecisi Ahmet Vatanseven'e para verdiğini Disiplin Kurulu üyelerine aktardı.

Esentepe Kulübü'nün itirazı üzerine Şike Araştırma Kurulu'nun raporunda da Değirmenlik Kulübü'nü bağlayan bulgulara erişilmiş ve Hakan Törehan bu rapor doğrultusunda Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Daha önce yapılan ertelemelerin ardından bugünkü oturumda olayın kilit isminin itirafları sürece yön verecek. Kasım Tağman'ın itirafında Hakan Törehan ile hem telefon hem de mesajlaşma yapıldığı, Ahmet Vatanseven ile görüşmesinden sonra Girne'de bir otelin park yerinde araba içerisinde Ezel Kaynak'ın da katıldığı buluşmanın gerçekleştiği yönünde bilgiler aktardığı öğrenildi. Törehan'dan alınan 2 bin doları Kasım'ın, Esentepe kalecisi Ahmet'e verdiği maç sonrası bir meblağ daha ödeme yapacağını aktardığı öğrenildi. Şimdi gözler yarınki oturumda Hakan Törehan ile Ezel Kaynak'ın sunacağı savunmalara çevrildi. Disiplin Kurulu'nun soruşturmayı tamamlayarak kararını bu hafta açıklaması bekleniyor.