Kasım Tağman: Tüm sevenlerimden ve ailemden özür diliyorum

Miracle Değirmenlik Kulübü'nün şike teşebbüsü olayında dün Disiplin Kurulu'na Hakan Törehan'ın talebiyle Esentepe kalecisi Ahmet Vatanseven'e para verdiğini itiraf eden Kasım Tağman sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tağman'ın açıklaması şöyle:

"Böyle bir durumun özürü olur mu bilmiyorum ama ben tüm sevenlerimden ve ailemden özür diliyorum. Beni böyle bir şeye zorlayan kimseye hakkımı helal etmiyorum. En başta hata kendimdedir kesinlikle böyle şeylere girmemem lazımdı, her insan gibi ben de hata yaptım, ne söyleniz haklısınız. Sürecin sonunda ben sanki bu işi yalnız başıma yapmış gibi sanki ben komplo kurmuş gibi gösterileceğim için herşeyi söylemek istedim. Malesef bu insanlar çevresindeki herkese zarar verdiği gibi beni de zarara uğrattılar."