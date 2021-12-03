Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş (Maç Sonucu)
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar üst üste 5. maçında da puan kaybı yaşadı.
03/12/2021
Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında zor günler geçiren Beşiktaş, düşme hattında bulunan Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı.
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Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşısında Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi 11'ini tercih etti.
Ev sahibi takım ise Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen 11'iyle sahaya çıktı.
Karşılaşmadaki tek gol sesi 12. dakikada geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Can Bozdoğan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak içeri girdi: 0-1