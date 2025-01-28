Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

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28/01/2025

Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi sona erdi

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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