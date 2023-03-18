Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi kısa sürdü

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdı.

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18/03/2023

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Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi kısa sürdü

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Teknik direktörlük kariyerindeki ilk tecrübesini Kasımpaşa'da yaşayan Selçuk İnan, lacivert-beyazlı takımın başında 12 Süper Lig maçına çıktı. İstanbul temsilcisi, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

18/03/2023 20:35
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TAGS: Kasımpaşa
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