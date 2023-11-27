Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti.

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27/11/2023

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Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti


Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş'in görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada: "Teknik direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş’e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Özdeş yönetiminde bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan toplayan İstanbul ekibi, 8'inci sırada yer alıyor.

Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünde ligdeki son 3 maçtan mağlup ayrılmıştı.

27/11/2023 14:34
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TAGS: Kasımpaşa’, teknik, direktör, Kemal Özdeş
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