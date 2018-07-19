Kaşıntınızın nedeni bu olabilir! Kozmetik ürünlere dikkat!

Özellikle çocuklarda görülen bir hastalık olmasına rağmen, bir çok yetişkin ve erişkinde de görülebilen temre nedir? Temre hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında tüm detaylar haberimizde…

TEMRE (TEMRİYE) HASTALIĞI NEDİR?

Bir çeşit deri hastalığıdır. Cilt üzerinde görüntü olarak kırmızı ve küçük kabarık lekelere neden olur ve cilde yayılır. Hastalıklı bölgeye dokunulduğu zaman pürüzlü ve pütürlü bir his uyandırır. Oldukça sık görülen bu hastalık cilt yüzeyinin tahriş olmasından kaynaklanır. Tahriş olmanın dışında otobüste, sokakta, okulda yani hijyenik olmayan, topluma açık ortamlara temas ettiğimiz yerlerden vücudumuza geçen bakterilerden de kaynaklanabilir.

Cilt yapısı kuru olan kişilerde sıkça karşılaşılan bu hastalık ayrıca tüm cilt tiplerinde de görülebilir. Hastalığın ilerlemesi kişide psikolojik sorunlara da sebep olabilir. Cildin temizliğinin uygun temizleyiciler ile yapılması bakterilere karşı cilt koruması sağlayacaktır. Temre hastalığı özellikle küçük yaştaki çocuklarda sıkça görülür. Bunun dışında yetişkinlerde de yaygın bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

TEMRE HASTALIĞININ NEDENLERİ

– Kozmetik malzemeler gibi cilde direk temas eden malzemelerden

– Cildin temizlenmemesi

– Kullanılan kalitesiz kremler

– Temizlik ürünleri içerisinde alerjiye sebep olan hammaddeler

– Cildin tahriş olması

– Cildin bakteri üretmesi

– Yenilen gıdalarda alerjik reaksiyon ile vücudun tepki vermesi

TEMRE HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Cilt birden fazla tabakadan oluşmuştur. En üst tabakası sürekli dökülerek kendini yenileyen ölü cilt hücrelerinden oluşan tabakadır ve vücut açısından koruyucu bir kalkan vazifesi görmektedir. Cilt, kozmetikler, kimyasallar yada fiziksel travmalar ile tahriş olduğunda canlı cilt tabakaları hava ile temas eder ve enfeksiyona açık bir ortam oluşur. Cilt enfeksiyonlarında bazen tedaviye dirençli mikroorganizmalar ile karşılaşılabilir. Bu durumlarda sistematik tedavi denenir.

Temre tedavisinde halk arasında birçok doğal yöntem kullanılmaktadır. Sirke sürmek, bitkisel özler sürmek gibi. Ancak bu uygulamaların çoğu ciltte daha fazla tahrişe neden olur, iyileşmeyi geciktirir ve nüksleri artırır. Ayrıca ciltte kalıcı izlere de sebep olabilir. Temre tedavisinde dermatolog yardımı almak şarttır. Kızarıklığın oluştuğu yerlerden alınacak sürüntü örnekleri boyanarak mikroskobik inceleme yapılır ve durumun mantar kaynaklı mı yoksa bakteriyel kaynaklı mı olduğu anlaşılmaya çalışılır.

Cilt yüzeyinde küçük kırmızı ve pütürlü görünüme sahip olan temre hastalığı bazı durumlarda kaşıntıya da sebep olmaktadır. Temre tedavisi yapılırken genel olarak kremler tercih edilmektedir. Deri yüzeyinde yer alan bakterilerin yok olması için krem şeklinde uygulama yapmak daha kolay olacaktır. Fazla kaşıntı meydana geldiğinde ciltte leke oluşturabilir. Bu sebeple tedavi sırasında dikkat edilmelidir.

Neden belirlenmeden antibiyotik tedavisine başlamak yarar sağlamayabilir. Cilt temizliği temre tedavisinde ve korunmada son derece önemlidir.

Hastanelerin cildiye bölümünde cilt uzmanları tarafından teşhis edilen bu hastalık merhemler sayesinde iyileştirildiği gibi ayrıca doğal yöntemler ile de iyileşme sağlanabilir. Temre hastalığında kullanılabilecek doğal yöntemler ise şöyledir:

– Mersin yaprağı kaynatılarak içilebilir

– Turp tohumu sirke yardımı ile lapa hale getirilerek uygulanabilir

– Erik sirkeye batırılarak sürülebilir

– Kükürt tozu lekelerin bulunduğu bölgeye sürülebilir

– Nohut yağı bölgeye sürülerek kullanılabilir

– Sedef çiçeği ve bal karıştırılıp günlük olarak sürülebilir

– Ispanak yaprakları ile süt karıştırılarak cilde sürülür

TEMRE HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Temre hastalığını önlemek için;

– Cilt temizliğine özen gösterilmelidir

– Cilde uygun malzemeler kullanılmalıdır

– Çok fazla kimyasal yapıdaki ürünler tercih edilmemelidir

– Temizlik malzemeleri kullanılırken eldiven kullanımına özen gösterilmelidir

– Bozuk kozmetik ürünleri kullanılmamalıdır

– Ellerin sürekli yıkanması gerekmektedir

– Cildin kurumaması için nemlendirici kullanılmalıdır

– Ciltte oluşan sorunlara uzman tarafından destek alınmalıdır.

ALERJİ TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Alerji, vücudun kendi immun sisteminin aşırı çalışması ile oluşan bir hastalıktır. Neye bağlı olduğu tespit edilebilen alerji için, en temel tedavi yöntemi etkenden uzak durmaktır. Hastaların alerji tipi deri prick testi denilen alerji testleri ile tespit edilip, kan tahlilleri ile düzeyleri belirlenir. Alerji ömür boyu uykuda tutulabilir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal cevapladı.