Kasiyerler Ayağa Belgesel Gösterimi yarın Lefke’de…

Bağımsızlık Yolu Lefke Bölge Örgütü’nün organizasyonuyla "Kasiyerler Ayağa" belgeselinin gösterimi yarın Lefke’de yapılacak.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, belgesel gösterimi saat 19:30’da, Lefke Belediyesi Toplantı Salonu’nda yer alacak.

Halka açık olacak belgeselde, özelde süpermarket çalışanlarının, genelde ise özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekilerek, emekten yana mücadelenin önemine işaret ediliyor. Belgeselde, bir markette kasiyerlerin taburelerinin kaldırılması sonrası başlatılan mücadele süreci anlatılıyor.